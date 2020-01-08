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2020-01-08T13:28+0300
https://ria.ru/20200108/1563184529.html
Роухани заявил о важных изменениях в мире после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Роухани заявил о важных изменениях в мире после убийства Сулеймани

13:28 08.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в мире и регионе произошли важные изменения с того момента, как иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате операции США в Ираке, говорится на официальном сайте главы государства.
"Президент Хасан Роухани заявил, что с прошлой недели мы наблюдаем важные изменения в Иране, регионе и мире", - сказано в сообщении.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиХасан РоуханиДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Политика - это очень циничная и жестокая вещь, сопровождаемая враньём. То что американцы убили иранского генерала мы знаем с большой долей вероятности. А вот с эффективностью иранского ответного удара - пока что большие вопросы
8 января, 13:43
bbotanik_su
4101005
Пощёчина должна быть эффективной - иначе вы просто хлопаете в ладоши, если не попадаете по оппоненту. В последнем случае - это уже спектакль или цирковое представление.
8 января, 15:08
bbotanik_su
3900003
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