Эксперт назвал катастрофу украинского самолета в Иране странной

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Катастрофа украинского авиалайнера над Тегераном выглядит "очень странно", исключать ничего нельзя, но на техническую неисправность это не похоже, заявил РИА Новости американский эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Арнольд Барнетт.
"Я читаю репортажи о катастрофе, и мне представляется, что случилось что-то очень странное. Самолет, очевидно, набирал высоту вполне нормально до 8 тысяч футов, а затем рухнул на землю. Есть сообщения о том, что самолет горел, когда падал", - сказал Барнетт, бывший сотрудник Федерального управления гражданской авиации и Управления по транспортной безопасности США, который сотрудничал в области безопасности с десятками авиакомпаний и аэропортов.
По его словам, произошедшее с авиалайнером не выглядит связанным с механической неисправностью. "На данный момент, кажется, почти ничего нельзя исключать, не считая каких-либо хорошо известных технических проблем", - пояснил он.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
Самолет упал на фоне удара иранских военных по американским военным базам в Ираке. Управление США по гражданской авиации (FAA) еще до катастрофы запретило американским самолетам летать над значительной частью региона, включая воздушное пространство Ирана и Ирака, а также Персидский и Оманский заливы. Директива распространена в связи с "повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации". Ряд регуляторов в других странах последовали примеру FAA.