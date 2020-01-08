Эксперт назвал катастрофу украинского самолета в Иране странной

"Я читаю репортажи о катастрофе, и мне представляется, что случилось что-то очень странное. Самолет, очевидно, набирал высоту вполне нормально до 8 тысяч футов, а затем рухнул на землю. Есть сообщения о том, что самолет горел, когда падал", - сказал Барнетт, бывший сотрудник Федерального управления гражданской авиации и Управления по транспортной безопасности США, который сотрудничал в области безопасности с десятками авиакомпаний и аэропортов.