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2020-01-08T14:39+0300
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После праздников студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены
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РИА Новости

После праздников студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены

14:39 08.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКаток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены в рамках акции "Студенческая зима" с 9 января, сообщает пресс-служба выставки.
"Сразу после новогодних каникул стартует акция "Студенческая зима", — говорится в сообщении. — Со вторника по четверг учащиеся российских и зарубежных вузов смогут пройти на каток за полцены. В этом году акция впервые будет распространяться на студентов заочной и вечерней форм обучения".
Добавляется, что акция продлится до конца зимнего сезона. Студентов также ждут скидки в музеях и на выставках комплекса.
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