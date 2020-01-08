После праздников студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены в рамках акции "Студенческая зима" с 9 января, сообщает пресс-служба выставки.

"Сразу после новогодних каникул стартует акция "Студенческая зима", — говорится в сообщении. — Со вторника по четверг учащиеся российских и зарубежных вузов смогут пройти на каток за полцены. В этом году акция впервые будет распространяться на студентов заочной и вечерней форм обучения".