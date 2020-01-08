Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Польше

По данным ведомства, 30 декабря на ферме на северо-востоке Польши началась вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8). Польская ассоциация животноводов и птицеводов отметила, что риск существует для 350 тысяч птиц в радиусе 3 километров от первых ферм, охваченных вспышкой.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание российских граждан об имеющихся рисках и необходимости соблюдения мер профилактики гриппа птиц при посещении этой страны, в том числе рекомендуется избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоемах, а также в домашних хозяйствах", - говорится в сообщении.