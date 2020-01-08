Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T13:01+0300
https://ria.ru/20200108/1563183939.html
Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Польше
https://cdn21.img.ria.ru/images/104099/14/1040991441_0:173:2883:1795_1036x0_80_0_0_d6fefde87fe1033baf62e63c449d4ff2.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Польше

13:01 08.01.2020
856
© AP Photo / Pier Paolo CitoВетеринары на птичей ферме
Ветеринары на птичей ферме
© AP Photo / Pier Paolo Cito
Ветеринары на птичей ферме. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше и рекомендует при поездке в эту страну избегать контактов с животными на рынках и открытых водоемах, сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, 30 декабря на ферме на северо-востоке Польши началась вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8). Польская ассоциация животноводов и птицеводов отметила, что риск существует для 350 тысяч птиц в радиусе 3 километров от первых ферм, охваченных вспышкой.
Утки
11 сентября 2019, 17:00
В Тайване забили более пяти тысяч уток из-за птичьего гриппа
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание российских граждан об имеющихся рисках и необходимости соблюдения мер профилактики гриппа птиц при посещении этой страны, в том числе рекомендуется избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоемах, а также в домашних хозяйствах", - говорится в сообщении.
903101
Обсудить 0
РоспотребнадзорПольшаРоссияОбщество
Рекомендуем
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
Metallica пожертвует более полумиллиона долларов на борьбу с пожарами
Омск
Жители Омска массово пожаловались на химический запах в воздухе
Министр энергетики РФ Александр Новак
Прогнозировать ситуацию на рынке нефти сложно, заявил Новак
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки мигрируют на юг
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
Вице-премьер Максим Акимов
Акимов проведет совещание по безопасности полетов на Ближнем Востоке
Автомобильная стоянка
В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Вид с самолета на дым от лесных пожаров в регионе Нового Южного Уэльса, Австралия. 7 января 2019
Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии
Эйфелева башня в Париже
Выяснилось, когда туристы впервые самостоятельно едут за рубеж
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Россия и Турция намерены достичь торгового оборота в $100 миллиардов
Ночной кремль в Москве
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в ночь на четверг
Добыча нефти
Эксперт предположил, как подорожает нефть из-за конфликта Ирана и США
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
Атомная электростанция в Бушере (Иран)
В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявляют о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
07:48США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Лента новостейМолния