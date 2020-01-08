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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:43+0300
https://ria.ru/20200108/1563183829.html
S7 изменит маршрут рейса в Дубай после рекомендаций Росавиации
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_9937e0ea93b55b96f8745c3036f4e2c5.jpg
РИА Новости

S7 изменит маршрут рейса в Дубай после рекомендаций Росавиации

12:57 08.01.2020 (обновлено: 14:43 08.01.2020)
5614
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines планирует изменить маршрут рейса Новосибирск – Дубай после рекомендации Росавиации не летать над частью Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ
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"S7 Airlines учтёт требования Росавиации в планировании маршрутов. Единственный рейс, который затрагивают введённые ограничения, - Новосибирск - Дубай", - сказали в пресс-службе.
"Да, работаем над этим", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос, планируется ли изменять маршрут этого рейса.
Там также отметили, что этот рейс выполняется два раза в неделю, ближайший состоится 10 января.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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Конфликт США и ИранаНовости - ТуризмКрушение украинского самолета в ИранеДубайРосавиацияS7 AirlinesИракИранВ мире
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