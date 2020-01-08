S7 изменит маршрут рейса в Дубай после рекомендаций Росавиации

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания Российская авиакомпания S7 Airlines планирует изменить маршрут рейса Новосибирск – Дубай после рекомендации Росавиации не летать над частью Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

"S7 Airlines учтёт требования Росавиации в планировании маршрутов. Единственный рейс, который затрагивают введённые ограничения, - Новосибирск - Дубай", - сказали в пресс-службе.

"Да, работаем над этим", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос, планируется ли изменять маршрут этого рейса.

Там также отметили, что этот рейс выполняется два раза в неделю, ближайший состоится 10 января.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек.