Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Каждого, кто атакует Каждого, кто атакует Израиль , ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху , выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар", - заявил Нетаньяху с трибуны форума, трансляция которого велась в интернете.

Это первое публичное заявление израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Ранее утром армия Израиля заявила, что не давала специальных рекомендаций для обеспечения безопасности гражданского населения после иранских ударов в Ираке. Сейчас в Израиле открыты госучреждения, работают школы и детские сады, общественный транспорт, международный аэропорт Бен Гурион действуют в обычном режиме. Массовые мероприятия не отменены.

По данным израильских СМИ, в 14.00 (15.00 мск) в среду состоится заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности, на котором представители министерств и главы спецслужб и силовых структур обсудят ситуацию, сложившуюся в регионе после иранского удара по американской военной базе в ночь на 8 января.

Нетаньяху также вновь выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его действиях против Ирана.