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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T12:50+0300
https://ria.ru/20200108/1563183644.html
Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
https://cdn25.img.ria.ru/images/151354/80/1513548065_0:0:2951:1660_1036x0_80_0_0_bb5cded3e907ca61e6f6bfac78032aa5.jpg
РИА Новости

Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль

12:50 08.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
"Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар", - заявил Нетаньяху с трибуны форума, трансляция которого велась в интернете.
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Это первое публичное заявление израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Ранее утром армия Израиля заявила, что не давала специальных рекомендаций для обеспечения безопасности гражданского населения после иранских ударов в Ираке. Сейчас в Израиле открыты госучреждения, работают школы и детские сады, общественный транспорт, международный аэропорт Бен Гурион действуют в обычном режиме. Массовые мероприятия не отменены.
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По данным израильских СМИ, в 14.00 (15.00 мск) в среду состоится заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности, на котором представители министерств и главы спецслужб и силовых структур обсудят ситуацию, сложившуюся в регионе после иранского удара по американской военной базе в ночь на 8 января.
Нетаньяху также вновь выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его действиях против Ирана.
"Президента Трампа следует поздравить с тем, что он действовал быстро, смело и решительно против террористического лидера (иранского генерала Касема Сулеймани - ред.), который был архитектором и проводником кампании террористической деятельности иранского режима", - заявил израильский премьер-министр.
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Конфликт США и ИранаБиньямин НетаньяхуИракИранСШАИзраильВ мире
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Сионисты боятся если уйдут американцы, их скинут в море, потомки Саладина вернут святую землю себе, и евреи будут опять тысячу лет скитаться
8 января, 13:00
GAGarun Al Rashid
109201123548
Вообще-то,радоваться нечему.Ситуация сложилась крайне опасная.Едва-ли США оставит без ответа нападение на свои базы.А то,что при нападении на Хайфу Ирану прийдется забыть о военном потенциале лет на пятьдесят--100%.Нетаньяху всегда выполнял свои обещания.Ждем развития ситуации.Александр Старосельский
8 января, 14:14
Александр Старосельский
97720122
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