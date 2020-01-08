Главы МИД Ирана и Турции обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке

ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ракетные удары иранских военных по базам США в Ираке, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Главы МИД Ирана и Турции несколькими минутами ранее в ходе телефонного разговора рассмотрели развитие ситуации в регионе после законного и решительного ответа по базам американских военных в Ираке", - говорится в сообщении.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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