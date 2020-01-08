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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T12:44+0300
https://ria.ru/20200108/1563183473.html
Главы МИД Ирана и Турции обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/58/1560725828_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_0fe43930bece90d7336ecb0db1320e12.jpg
РИА Новости

Главы МИД Ирана и Турции обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке

12:44 08.01.2020
4752
© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск ракеты в Иране
Запуск ракеты в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Запуск ракеты в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ракетные удары иранских военных по базам США в Ираке, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Главы МИД Ирана и Турции несколькими минутами ранее в ходе телефонного разговора рассмотрели развитие ситуации в регионе после законного и решительного ответа по базам американских военных в Ираке", - говорится в сообщении.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМевлют ЧавушоглуМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМИД ТурцииИракТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Установки Пэтриот не пострадали, они по-прежнему находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Покупайте неубиваемые американские системы ПРО, с ними ничего не случится при ракетной атаке. Как стояли,так и останутся стоять.
8 января, 12:53
Von Stirliz
560001
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