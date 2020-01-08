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На Украине завели дело после крушения самолета в Иране
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РИА Новости

На Украине завели дело после крушения самолета в Иране

12:37 08.01.2020 (обновлено: 12:45 08.01.2020)
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© REUTERS / WANA / Nazanin TabatabaeeНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей" завели на Украине после крушения самолета в Тегеране, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
"Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране… Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)", - говорится в сообщении офиса в Telegram.
Как отмечается, целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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