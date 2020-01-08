На Украине завели дело после крушения самолета в Иране

"Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране… Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)", - говорится в сообщении офиса в Telegram.