На Украине завели дело после крушения самолета в Иране

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей" завели на Украине после крушения самолета в Тегеране, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
"Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране… Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)", - говорится в сообщении офиса в Telegram.
Как отмечается, целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа.