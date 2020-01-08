Иран не запрашивал зарубежной помощи в связи с крушением Boeing 737

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

© AP Photo / Ebrahim Noroozi На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.

Ранее МИД Украины сообщил, что в авиакатастрофе в Иране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 - Украины, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Британии.

"Поисково-спасательной операцией руководит общество Красного Креста. Пока (здесь) нет иностранцев, никакой международной коммуникации. На самом деле мы не просили о помощи, и пока международной коммуникации не было", - сказал он.