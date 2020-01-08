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Туризм
2020-01-08T15:59+0300
https://ria.ru/20200108/1563182960.html
Путешественник за полгода доехал на самокате из Екатеринбурга в Дубай
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РИА Новости

Путешественник за полгода доехал на самокате из Екатеринбурга в Дубай

12:25 08.01.2020 (обновлено: 15:59 08.01.2020)
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© Фото : аккаунт Владислава Белозерова в InstagramПутешественник Владислав Белозеров
Путешественник Владислав Белозеров
© Фото : аккаунт Владислава Белозерова в Instagram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Путешественник Владислав Белозеров за шесть месяцев преодолел на самокате почти десять тысяч километров и добрался из Екатеринбурга в Дубай.
Как рассказал турист РИА Новости, идея доехать на самокате до ОАЭ возникла у него в конце 2018 года. Владислав подал заявку в "Книгу рекордов Гиннеса", ее одобрили в марте 2019 года, а уже в июне он отправился в путешествие. За полгода Белозеров на самокате проехал Россию, Азербайджан, Грузию, Армению, Иран, и в конце концов добрался до Эмиратов.
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"Испытания у меня случались чуть ли не каждый день. Самые сложные ситуации были с жильем, потому что денег не было много. Если ночевать каждый раз в гостинице, то путешествие на полгода у меня растянуть бы не получилось. Ночевал в путешествии по России я в основном в палатке. В городах останавливался через сервис для путешественников "Каучсерфинг", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самый теплый прием ему оказали в Воронеже, Пятигорске, Осетии и Дагестане. В Баку путешественнику, напротив, пришлось одну ночь провести в подвале, где сдавались койко-места местным жителям, при этом подобное размещение пришлось на время его простуды.
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Одной из главных сложностей в путешествии для Владислава стало само транспортное средство, колеса которого не выдерживали вес его 12-килограммового рюкзака и сумок, которые без продуктов весили порядка десяти килограммов. Так, на момент приезда в Дубай Владислав сменил пять задних покрышек самоката и две передних.

"Я проехал 9 800 километров. Путешествие было очень богато на воспоминания, новые знакомства с очень хорошими людьми. Также я пересмотрел многие вещи в жизни. Сейчас у меня есть примерное понимание, чем бы я хотел заниматься в жизни", — заключил Белозеров.

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ТуризмДубайЕкатеринбургОбщество
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