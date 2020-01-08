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Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров
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РИА Новости

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

12:19 08.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.
С 1 декабря 2019 года данные товары подлежат обязательной цифровой маркировке.
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Уточняется, что данные постановления приняты для внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Кроме того, правительство утвердило правила доступа к информации системы мониторинга, перечень сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви.
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