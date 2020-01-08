Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.

С 1 декабря 2019 года данные товары подлежат обязательной цифровой маркировке.

Уточняется, что данные постановления приняты для внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Кроме того, правительство утвердило правила доступа к информации системы мониторинга, перечень сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.