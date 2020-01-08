В Госдуме ждут от ООН реакции на противостояние США и Ирана

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что конфликт между Ираном и США перейдет в политическую плоскость.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"Нужно возвращать ситуацию к здравому смыслу. Надеюсь, что, наконец, последует реакция ООН или, по крайней мере, ответ на обращения постпреда Ирана", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
"Главное здесь, на мой взгляд, услышать Тегеран: пропорциональный ответ завершён. Иран не хочет войны, и об этом говорится на разных уровнях. Это должно позволить перейти из плоскости военного противостояния в политическую плоскость, к переговорному процессу. Иначе последствия могут выйти далеко за пределы региона", - добавил депутат.
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Слуцкий подчеркнул, что нельзя допускать "эскалации, дальнейшего кровопролития и разрастания ситуации до масштабных военных действий".
"Мы будем говорить об этом в рамках ресурса парламентской дипломатии со своими иранскими коллегами. С рядом из них мы уже находимся на прямом проводе", - сообщил он.