Видимость над аэропортом в Иране в момент катастрофы была нормальной

По данным портала, скорость ветра составляла 6 узлов (приблизительно 3 метра в секунду). Полеты осуществлялись по правилам визуальных полетов, при которых, в отличие от правил полетов по приборам, экипаж осуществляет ориентирование и выдерживание безопасных интервалов посредством зрительного наблюдения за линией горизонта, ориентирами на местности и другими воздушными судами.