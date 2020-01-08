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Видимость над аэропортом в Иране в момент катастрофы была нормальной
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РИА Новости

Видимость над аэропортом в Иране в момент катастрофы была нормальной

12:16 08.01.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Видимость и облачность над аэропортом в Тегеране в момент крушения украинского лайнера оценивалась как нормальная и составляла как минимум 10 километров, сообщает портал Flight Aware.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли. Посольство РФ в Иране сообщило, что, по имеющейся информации, российских граждан на борту не было.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737Тегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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