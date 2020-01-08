Видимость над аэропортом в Иране в момент катастрофы была нормальной

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Видимость и облачность над аэропортом в Тегеране в момент крушения украинского лайнера оценивалась как нормальная и составляла как минимум 10 километров, сообщает портал Flight Aware.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли. Посольство РФ в Иране сообщило, что, по имеющейся информации, российских граждан на борту не было.
По данным портала, скорость ветра составляла 6 узлов (приблизительно 3 метра в секунду). Полеты осуществлялись по правилам визуальных полетов, при которых, в отличие от правил полетов по приборам, экипаж осуществляет ориентирование и выдерживание безопасных интервалов посредством зрительного наблюдения за линией горизонта, ориентирами на местности и другими воздушными судами.