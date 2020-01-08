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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T12:07+0300
https://ria.ru/20200108/1563182510.html
Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке
https://cdn23.img.ria.ru/images/154956/51/1549565199_0:119:3139:1884_1036x0_80_0_0_1501a693ab113e2b81bdabd53f752aae.jpg
РИА Новости

Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке

12:07 08.01.2020
8558
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил Иран за атаки на военные базы в Ираке, где размещены американские военные, призвал Тегеран воздерживаться от шагов, ведущих к обострению конфликта.
"Мы осуждаем ракетный обстрел Ираном иракских военных баз, на которых размещены силы коалиции. Мы призываем Иран воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - приводит МИД ФРГ слова министра.
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Он добавил, что Берлин поддерживает контакт со всеми сторонами разворачивающегося конфликта. "Все должны в этой ситуации сохранять благоразумие и сдержанность", - отметил Маас.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Обсудить 9
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиХайко МаасДональд ТрампМИД ГерманииИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Получается, что не осудив США за убийство генерала, Маас поддерживает США? Остается сказать, ну вы держитесь там...
8 января, 12:12
Супер Марио
5701002
Провокацию со стороны САСШ он не хочет осудить?
8 января, 12:24
Naum Vygodsky
2000001
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