Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил Иран за атаки на военные базы в Ираке, где размещены американские военные, призвал Тегеран воздерживаться от шагов, ведущих к обострению конфликта.
"Мы осуждаем ракетный обстрел Ираном иракских военных баз, на которых размещены силы коалиции. Мы призываем Иран воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - приводит МИД ФРГ слова министра.
Он добавил, что Берлин поддерживает контакт со всеми сторонами разворачивающегося конфликта. "Все должны в этой ситуации сохранять благоразумие и сдержанность", - отметил Маас.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.