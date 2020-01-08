Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил Иран за атаки на военные базы в Ираке , где размещены американские военные, призвал Тегеран воздерживаться от шагов, ведущих к обострению конфликта.

"Мы осуждаем ракетный обстрел Ираном иракских военных баз, на которых размещены силы коалиции. Мы призываем Иран воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - приводит МИД ФРГ слова министра.

Он добавил, что Берлин поддерживает контакт со всеми сторонами разворачивающегося конфликта. "Все должны в этой ситуации сохранять благоразумие и сдержанность", - отметил Маас.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.