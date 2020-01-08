Застрявшие в Башкирии туристы уехали в Оренбург

УФА, 8 янв — РИА Новости. Пятьдесят туристов из Оренбурга, которые по дороге из горнолыжного комплекса Башкирии застряли на трассе из-за сломавшегося автобуса, уехали домой, сообщает ГУ МЧС по республике.
Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии в двух километрах от села Новоабзаково сломался автобус с туристами, который возвращался в Оренбург с горнолыжного комплекса. В салоне находились 50 человек, трое из которых — дети. Спасатели совместно с районными властями эвакуировали пассажиров с трассы в автовокзал Белорецка.
"От размещения в гостинице туристы отказались. Организатор перевозки обеспечил пассажиров питанием. Сегодня утром из Уфы прибыл автобус, который убыл со всеми пассажирами в город Оренбург. Проблемных вопросов нет", — сообщает ГУ МЧС по Башкирии.