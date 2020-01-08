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Туризм
2020-01-08T12:07+0300
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Застрявшие в Башкирии туристы уехали в Оренбург
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РИА Новости

Застрявшие в Башкирии туристы уехали в Оренбург

12:07 08.01.2020
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© Фото : Предоставлено общественной организацией «Сохраним Шихан Торатау» Башкирия
Башкирия
© Фото : Предоставлено общественной организацией «Сохраним Шихан Торатау»
УФА, 8 янв — РИА Новости. Пятьдесят туристов из Оренбурга, которые по дороге из горнолыжного комплекса Башкирии застряли на трассе из-за сломавшегося автобуса, уехали домой, сообщает ГУ МЧС по республике.
Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии в двух километрах от села Новоабзаково сломался автобус с туристами, который возвращался в Оренбург с горнолыжного комплекса. В салоне находились 50 человек, трое из которых — дети. Спасатели совместно с районными властями эвакуировали пассажиров с трассы в автовокзал Белорецка.
"От размещения в гостинице туристы отказались. Организатор перевозки обеспечил пассажиров питанием. Сегодня утром из Уфы прибыл автобус, который убыл со всеми пассажирами в город Оренбург. Проблемных вопросов нет", — сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Автобус на дороге
7 января, 23:57
В Башкирии горнолыжники застряли на трассе из-за поломки автобуса
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ТуризмТуризмРеспублика БашкортостантуристыНовости - ТуризмОренбург
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