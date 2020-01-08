Шансов опознать погибших при крушении самолета нет, заявили в Иране

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

© AP Photo / Ebrahim Noroozi На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Опознать по останкам кого-либо из погибших при крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана не удастся из-за произошедшего на борту пожара, считает директор по международным операциям общества Красного полумесяца Ирана Мансуре Багери.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

"Я могу сказать, что нет", - заявил РИА Новости Багери, отвечая на вопрос, есть ли шансы опознать кого-либо из жертв.