Слуцкий прокомментировал крушение украинского самолета в Иране

"Причины катастрофы еще только будут анализироваться. И здесь нельзя допустить использования трагедии в политических целях, опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии. Важно дождаться результатов расследования", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.