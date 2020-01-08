У экипажа не было замечаний перед вылетом к упавшему в Иране лайнеру

"Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было, самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", - заявил Шафиев на брифинге в аэропорту.