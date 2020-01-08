Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T13:14+0300
https://ria.ru/20200108/1563181706.html
Росавиация рекомендовала не летать над Ираном и Ираком
https://cdn23.img.ria.ru/images/156178/39/1561783948_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_09cc11305b0e6a7845d83ed8132382a8.jpg
РИА Новости

Росавиация рекомендовала не летать над Ираном и Ираком

11:42 08.01.2020 (обновлено: 13:14 08.01.2020)
4784
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, следует из телеграммы агентства, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Вчера, 09:22Конфликт США и Ирана
Эксперт усомнился, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит
Чуть позже пресс-служба Росавиации подтвердила, что ведомство направило авиакомпаниям такую рекомендацию.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 04:42Конфликт США и Ирана
США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком
Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке. Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.
1503402
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаТуризмНовости - ТуризмКрушение украинского самолета в ИранеБлижний ВостокДональд ТрампИракРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Самолет Boeing 737-8KV с бортовым номером UR-PSR авиакомпании Международные авиалинии Украины
Большинство пассажиров упавшего в Иране лайнера летели транзитом
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
В Киеве уточнили данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ
Самолеты Air Astanа будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
В "Международных авиалиниях Украины" рассказали о разбившемся лайнере
Азербайджанский военный
На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране уточнили гражданство пассажиров рухнувшего украинского лайнера
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Шансов опознать погибших при крушении самолета нет, заявили в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт назвал катастрофу украинского самолета в Иране странной
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
"Международные авиалинии Украины" приостановили рейсы в Тегеран
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Информационное табло в аэропорту Борисполь. 8 января 2020
Муж стюардессы рухнувшего в Иране лайнера узнал о крушении в аэропорту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявляют о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
07:48США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Лента новостейМолния