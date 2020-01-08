В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП

ВОЛГОГРАД, 8 янв — РИА Новости. Один человек погиб и еще шестеро пострадали, в том числе двое детей, в ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, во вторник вечером на 89-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в Калачевском районе столкнулись ВАЗ-21053 и ВАЗ-21144.
7 декабря 2019, 20:27Крупные ДТП в России в 2019 году
"В результате ДТП 90-летняя пассажирка ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте, в больницу госпитализированы оба водителя, 56-летняя, семилетний и девятилетний пассажиры ВАЗ-2114, 37-летняя пассажирка ВАЗ-21053", — говорится в сообщении полиции.