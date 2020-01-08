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В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП

11:32 08.01.2020 (обновлено: 22:50 08.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скорая помощь. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 янв — РИА Новости. Один человек погиб и еще шестеро пострадали, в том числе двое детей, в ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, во вторник вечером на 89-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в Калачевском районе столкнулись ВАЗ-21053 и ВАЗ-21144.
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"В результате ДТП 90-летняя пассажирка ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте, в больницу госпитализированы оба водителя, 56-летняя, семилетний и девятилетний пассажиры ВАЗ-2114, 37-летняя пассажирка ВАЗ-21053", — говорится в сообщении полиции.

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Волгоградская областьКалачевский районПроисшествия
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