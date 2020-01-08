В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП

"В результате ДТП 90-летняя пассажирка ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте, в больницу госпитализированы оба водителя, 56-летняя, семилетний и девятилетний пассажиры ВАЗ-2114, 37-летняя пассажирка ВАЗ-21053", — говорится в сообщении полиции.