Китай выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

"Мы выражаем глубокие искренние соболезнования в связи с гибелью людей. Мы надеемся, что соответствующие стороны как можно скорее выяснят причины аварии", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он также сообщил, что после крушения консульство Китая на Украине уже связалось с украинской стороной. В настоящее время пока информации о пострадавших гражданах Китая нет.