Россиян на борту разбившегося в Иране самолета не было

Посольство также принесло "глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии".

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.