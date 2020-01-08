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В "Международных авиалиниях Украины" рассказали о разбившемся лайнере
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РИА Новости

В "Международных авиалиниях Украины" рассказали о разбившемся лайнере

11:22 08.01.2020 (обновлено: 11:35 08.01.2020)
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© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Разбившийся возле Тегерана украинский Boeing 737 был одним из лучших в авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на нем была надежная команда, заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.
"Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем", - сказал Дыхне на брифинге в аэропорту "Борисполь".
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Вчера, 11:09
В СНБО назвали число украинцев на борту разбившегося в Иране самолета
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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