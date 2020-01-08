В "Международных авиалиниях Украины" рассказали о разбившемся лайнере

КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Разбившийся возле Тегерана украинский Boeing 737 был одним из лучших в авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на нем была надежная команда, заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.
"Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем", - сказал Дыхне на брифинге в аэропорту "Борисполь".
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.