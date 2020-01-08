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https://ria.ru/20200108/1563181177.html
В Киеве уточнили данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

В Киеве уточнили данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

11:21 08.01.2020 (обновлено: 12:52 08.01.2020)
20775
© AP Photo / Mohammad NasiriСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© AP Photo / Mohammad Nasiri
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что среди жертв крушения украинского самолета под Тегераном 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов.
"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж), Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3", - написал Пристайко в Twitter.
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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Обсудить 0
ВеликобританияШвецияАфганистанГерманияКанадаИранКрушение украинского самолета в ИранеМИД УкраиныУкраинаВ мире
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