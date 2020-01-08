Муж стюардессы рухнувшего в Иране лайнера узнал о крушении в аэропорту

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Муж одной из бортпроводниц компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая работала на рейсе Тегеран-Киев, узнал о крушении самолета от журналистов в аэропорту.
Мужчина отказался назвать корреспонденту РИА Новости свое имя и говорить "под запись". После того как диктофон был спрятан, он рассказал, что в международный аэропорт Борисполь приехал встретить супругу, которая работает бортпроводницей.
О крушении самолета мужчина узнал во время прямого включения из аэропорта журналиста одного из телеканалов. Мужчина заплакал. Он попытался дозвониться в авиакомпанию МАУ, но официальной информации там не получил. Авиакомпания не комментирует информацию о крушении самолета и журналистам.
Оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране создали при Совете национальной безопасности и обороны Украины. По уточненным данным, на борту находилось 179 человек.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные "Международных авиалиний Украины". Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении.