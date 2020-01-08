Муж стюардессы рухнувшего в Иране лайнера узнал о крушении в аэропорту

О крушении самолета мужчина узнал во время прямого включения из аэропорта журналиста одного из телеканалов. Мужчина заплакал. Он попытался дозвониться в авиакомпанию МАУ, но официальной информации там не получил. Авиакомпания не комментирует информацию о крушении самолета и журналистам.