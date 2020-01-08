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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T10:47+0300
https://ria.ru/20200108/1563180419.html
Китай призвал к сдержанности после обстрела Ираном военных баз США
https://cdn25.img.ria.ru/images/156317/75/1563177575_0:468:795:915_1036x0_80_0_0_63f03fee8ec49a00a7822e3e35d5dbd0.jpg
РИА Новости

Китай призвал к сдержанности после обстрела Ираном военных баз США

10:47 08.01.2020
220898
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Китай призывает все стороны к сдержанности и решению разногласий посредством диалога, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя ракетные обстрелы Ираном военных баз США в Ираке.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
"Мы призываем все стороны к сдержанности, надеемся на то, что они смогут посредством диалога, переговоров и другими мирными способами решить существующие разногласия и противоречия", - заявил Гэн Шуан на брифинге.
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
Вчера, 09:33
СМИ: при обстреле военных баз США в Ираке погибли 80 человек
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМИД КНРКитайИракИранСШАВ мире
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