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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T10:43+0300
https://ria.ru/20200108/1563180221.html
США ответят силой на атаку Ирана по базам в Ираке, считает эксперт
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:153:3074:1882_1036x0_80_0_0_adb714dbb0bd912c63f65c88e92c1cfe.jpg
РИА Новости

США ответят силой на атаку Ирана по базам в Ираке, считает эксперт

10:43 08.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки
© РИА Новости / Максим Блинов
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вашингтон с большой долей вероятности ответит силой на ракетную атаку Ирана по объектам США в Ираке, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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"Налицо очень опасный характер развития событий. Первопричиной являлась операция США по уничтожению Касема Сулеймани. Разумеется, это был прямой вызов, брошенный Ирану, на который Тегеран, очевидно, ответил так, как посчитал необходимым с точки зрения реакции на события внутри самого иранского общества, так и для демонстрации своей жесткости, атаковав американские базы в Ираке", - сказал Коротченко РИА Новости.
Он отметил, что "операция могла быть проведена по личному указанию верховного лидера Ирана Али Хаменеи". И теперь ответный ход США "может включать в себя атаку с использованием американских крылатых ракет на объекты КСИР", полагает эксперт.
"Для Трампа настает период принятия решений. С большой степенью вероятности США должны ответить силой на силу. Потому что если Вашингтон не отреагирует силовым путем, то для Трампа это будет репутационной потерей, на что американцы пойти не могут", - подчеркнул Коротченко.
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В этой ситуации нужно понять, "были ли вскрыты американской разведкой иранские приготовления к пускам баллистических ракет, или же это стало полной неожиданностью, как атака хуситов по Саудовской Аравии", продолжил Коротченко. "С точки зрения логики американская разведка сейчас должна держать Иран под плотным контролем, учитывая возможные ответные действия Тегерана", - заметил он.
Трампу дадут свои рекомендации совет нацбезопасности, а также персонально шеф Пентагона, главы ЦРУ и госдепа, пояснил Коротченко. "Оптимистичный сценарий заключается в том, что на какое-то время стороны перейдут от ракетных к дипломатическим атакам, стараясь задействовать площадку ООН, чтобы этот конфликт разрешался политико-дипломатическим путем", - заявил эксперт.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИгорь КоротченкоАли ХаменеиИракИранСШАВ мире
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