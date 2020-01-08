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2020-01-08T12:37+0300
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Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
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РИА Новости

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

10:38 08.01.2020 (обновлено: 12:37 08.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"А в Одессе в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители, пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, проверяют взрывотехники, задержаны рейсы", - написал Форостяк на своей странице в Facebook.
Автомобиль украинской полиции
7 января, 13:06
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Пресс-служба полиции Одесской области подтвердила, что в среду утром мужчина ворвался на территорию аэропорта в Одессе, забежал в терминал и "приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться". По данным правоохранителей, мужчина находился в неадекватном состоянии, его задержали, с ним работают полицейские, в ходе осмотра микроавтобуса изъяли пневматическое оружие.
Возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", проверяется причастность задержанного к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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ОдессаУкраинаВ мире
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