Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"А в Одессе в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители, пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, проверяют взрывотехники, задержаны рейсы", - написал Форостяк на своей странице в Facebook

Пресс-служба полиции Одесской области подтвердила, что в среду утром мужчина ворвался на территорию аэропорта в Одессе, забежал в терминал и "приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться". По данным правоохранителей, мужчина находился в неадекватном состоянии, его задержали, с ним работают полицейские, в ходе осмотра микроавтобуса изъяли пневматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", проверяется причастность задержанного к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы.