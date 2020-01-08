В Киеве уточняют данные об украинцах на борту упавшего в Иране лайнера

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.
"В Иране упал самолет Boeing 737 Тегеран - Киев. Среди пассажиров на борту были и украинцы. Точное число пассажиров уточняется. Мы сочувствуем семьям погибших. Надеемся на объективное расследование причин трагедии", - говорится в сообщении МВД в Twitter.
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