В Киеве уточняют данные об украинцах на борту упавшего в Иране лайнера

"В Иране упал самолет Boeing 737 Тегеран - Киев. Среди пассажиров на борту были и украинцы. Точное число пассажиров уточняется. Мы сочувствуем семьям погибших. Надеемся на объективное расследование причин трагедии", - говорится в сообщении МВД в Twitter.