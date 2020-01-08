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В Киеве уточняют данные об украинцах на борту упавшего в Иране лайнера
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РИА Новости
В Киеве уточняют данные об украинцах на борту упавшего в Иране лайнера
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Среди пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были украинцы, точное число пассажиров уточняется, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
2020-01-08T10:38+0300
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В Киеве уточняют данные об украинцах на борту упавшего в Иране лайнера

10:38 08.01.2020 (обновлено: 10:59 08.01.2020)
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© AP Photo / Mohammad NasiriСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© AP Photo / Mohammad Nasiri
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Среди пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были украинцы, точное число пассажиров уточняется, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.

"В Иране упал самолет Boeing 737 Тегеран - Киев. Среди пассажиров на борту были и украинцы. Точное число пассажиров уточняется. Мы сочувствуем семьям погибших. Надеемся на объективное расследование причин трагедии", - говорится в сообщении МВД в Twitter.

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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737МВД УкраиныТегеран (город)ИранКиевВ мире
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