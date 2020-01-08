На борту упавшего в Иране лайнера было 179 человек, заявили в Тегеране

"Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося на юге Тегерана в среду украинского пассажирского самолета были 179 пассажиров и членов экипажа, в том числе 147 иранцев и 32 иностранца", - говорится в сообщении агентства.

Ранее официальный представитель управления авиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, россиян среди пассажиров самолета нет.