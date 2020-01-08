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На борту упавшего в Иране лайнера было 179 человек, заявили в Тегеране
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РИА Новости

На борту упавшего в Иране лайнера было 179 человек, заявили в Тегеране

10:32 08.01.2020 (обновлено: 10:53 08.01.2020)
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© AFP 2019Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© AFP 2019
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося в среду в Тегеране украинского пассажирского самолета находились 147 иранцев и 32 иностранца, сообщает иранское информагентство "Фарс".
"Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося на юге Тегерана в среду украинского пассажирского самолета были 179 пассажиров и членов экипажа, в том числе 147 иранцев и 32 иностранца", - говорится в сообщении агентства.
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Лайнер Boeing-737 Междунароных авалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились, по разным данным, 177 - 179 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
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