В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Российской газете" перечислил продукцию, изготовленную в России, которая может конкурировать на международном рынке.
Он отметил, что в России производят качественное мороженое, печенье и кондитерские изделия.
"Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", — рассказал Максим Протасов.
Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку, а показатели отечественного мяса птицы выше, чем у Европы и США, добавил он. Кроме того, по его словам, Россия успешно конкурирует на рынке круглого риса.
Протасов подчеркнул, что в стране учатся делать высококачественные сыры и вино. Он выразил надежду, что Россия станет конкурентной в производстве органической продукции.
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