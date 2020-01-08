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В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары
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РИА Новости

В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

10:31 08.01.2020 (обновлено: 13:08 08.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Российской газете" перечислил продукцию, изготовленную в России, которая может конкурировать на международном рынке.
Он отметил, что в России производят качественное мороженое, печенье и кондитерские изделия.

"Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", — рассказал Максим Протасов.

Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку, а показатели отечественного мяса птицы выше, чем у Европы и США, добавил он. Кроме того, по его словам, Россия успешно конкурирует на рынке круглого риса.
Протасов подчеркнул, что в стране учатся делать высококачественные сыры и вино. Он выразил надежду, что Россия станет конкурентной в производстве органической продукции.
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СладостиРоскачествоМаксим ПротасовЛатинская АмерикаРоссийская газетаМоскваЕвропаСШАВиноОбщество
Популярные комментарии
Качественные сыры были до конца 90-х годов,пока не отменили ГОСТы в уроду наживе.А потом полилось пальмовое масло в страну.
8 января, 11:43
Олег 84
171313215
"в стране учатся делать качественные сыры..."- Россия до 1917 г. поставляла сыры в Европу, включая Швейцарию.
8 января, 10:52
nnop300
1084195010
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