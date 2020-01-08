Зеленский контролирует ситуацию в связи с крушением самолета в Иране

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, связанные с крушением лайнера в Иране, просит воздержаться от спекуляций.
"Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал Зеленский в Telegram.
Он добавил, что самолеты для перевозки тел погибших в авиакатастрофе готовы к отправке в Тегеран и ждут подтверждения иранской стороны.
"Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий. На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране", - сообщил президент.