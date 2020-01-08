Зеленский контролирует ситуацию в связи с крушением самолета в Иране

"Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий. На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране", - сообщил президент.