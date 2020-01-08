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Зеленский контролирует ситуацию в связи с крушением самолета в Иране
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РИА Новости

Зеленский контролирует ситуацию в связи с крушением самолета в Иране

10:30 08.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, связанные с крушением лайнера в Иране, просит воздержаться от спекуляций.
"Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал Зеленский в Telegram.
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Вчера, 10:04
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете
Он добавил, что самолеты для перевозки тел погибших в авиакатастрофе готовы к отправке в Тегеран и ждут подтверждения иранской стороны.
"Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий. На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране", - сообщил президент.
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Владимир ЗеленскийТегеран (город)УкраинаВ мире
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