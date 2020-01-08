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Граждане семи стран были на борту упавшего в Иране самолета, пишут СМИ
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РИА Новости

Граждане семи стран были на борту упавшего в Иране самолета, пишут СМИ

10:22 08.01.2020
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© REUTERS / WANA / Nazanin TabatabaeeСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Среди пассажиров разбившегося под Тегераном украинского самолета были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило в среду украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 167 пассажиров.
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По данным "Обозревателя", на борту лайнера было "около 13" членов экипажа, остальные были пассажиры.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737ИранУкраинаВ мире
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