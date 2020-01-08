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Безработную москвичку обокрали более чем на семь миллионов рублей
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РИА Новости

Безработную москвичку обокрали более чем на семь миллионов рублей

10:21 08.01.2020 (обновлено: 12:39 08.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Полиция возбудила дело о краже драгоценностей и валюты более чем на 7,1 миллиона рублей в квартире жительницы Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в полицию поступило сообщение о краже в квартире на проспекте Маршала Жукова. Прибывших полицейских встретила неработающая женщина, которая пояснила, что в период с 26 декабря 2019 года по 7 января 2020 года неизвестный проник в ее квартиру, подобрав ключи от дверей.
Злоумышленник украл 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, две тысячи евро, золотые ювелирные изделия (перечень устанавливается), а также документы и ключи от автомобиля.
"Материальный ущерб составил около 7,17 миллиона рублей. Следователем возбуждено уголовное дело", — отмечается в сообщении.
Российские рубли и американские доллары
22 декабря 2019, 10:54
У безработного москвича украли сумку c почти десятью миллионами рублей
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