Безработную москвичку обокрали более чем на семь миллионов рублей

По информации ведомства, в полицию поступило сообщение о краже в квартире на проспекте Маршала Жукова. Прибывших полицейских встретила неработающая женщина, которая пояснила, что в период с 26 декабря 2019 года по 7 января 2020 года неизвестный проник в ее квартиру, подобрав ключи от дверей.