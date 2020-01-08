Безработную москвичку обокрали более чем на семь миллионов рублей

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Полиция возбудила дело о краже драгоценностей и валюты более чем на 7,1 миллиона рублей в квартире жительницы Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в полицию поступило сообщение о краже в квартире на проспекте Маршала Жукова. Прибывших полицейских встретила неработающая женщина, которая пояснила, что в период с 26 декабря 2019 года по 7 января 2020 года неизвестный проник в ее квартиру, подобрав ключи от дверей.
Злоумышленник украл 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, две тысячи евро, золотые ювелирные изделия (перечень устанавливается), а также документы и ключи от автомобиля.
"Материальный ущерб составил около 7,17 миллиона рублей. Следователем возбуждено уголовное дело", — отмечается в сообщении.
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