Москалькова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение в среду утром у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации СНБО Украины, в самолете было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет. Глава управления ЧС Ирана сообщил РИА Новости, что большинство пассажиров были гражданами его страны.