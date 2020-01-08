Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете

КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Лайнер Boеing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет, сообщили в посольстве Украины в Иране в среду.
По данным ведомства, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 5:30 мск) после вылета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.
"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - сообщили в посольстве.
Посольство выясняет, кто из пассажиров не попал на борт.
"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли", - сообщили в посольстве.