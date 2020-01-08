Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете

"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли", - сообщили в посольстве.