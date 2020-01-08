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Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:49 08.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение и гранатомёты.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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