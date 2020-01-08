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Число погибших от кори в ДРК превысило шесть тысяч человек
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РИА Новости

Число погибших от кори в ДРК превысило шесть тысяч человек

09:47 08.01.2020 (обновлено: 12:42 08.01.2020)
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© REUTERS / Djaffar Sabiti Медицинские работники прививают девочку против кори в городе Гома, ДР Конго
Медицинские работники прививают девочку против кори в городе Гома, ДР Конго
© REUTERS / Djaffar Sabiti
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Число погибших от кори в Демократической республике Конго превысило шесть тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В декабре 2019 года сообщалось о пяти тысячах человек, скончавшихся с начала года в результате эпидемии кори в 26 провинциях ДР Конго.
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По данным организации, в 2019 году более 18 миллионов детей в возрасте до пяти лет были привиты от кори в ДРК. Именно данная группа населения наиболее уязвима к заболеванию: 25% зарегистрированных случаев кори приходится на них. В некоторых районах охват детского населения плановой вакцинацией до сих пор остается низким.
"Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Однако чтобы по-настоящему преуспеть, мы должны удостовериться, что ни один ребенок не подвергается неоправданному смертельному риску от заболевания, которое можно легко предотвратить при помощи вакцинации", — заявил региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти (Matshidiso Moeti).
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С начала 2019 года было зарегистрировано около 310 тысяч случаев подозрения на корь. Эпидемия усугубляется низким уровнем вакцинации в уязвимых общинах, недоеданием, слабыми системами общественного здравоохранения, вспышками других эпидемических заболеваний.
В связи со сложившейся ситуацией ВОЗ призывает увеличить финансирование, чтобы остановить вспышку эпидемии. На данный момент было собрано более 27 миллионов долларов, однако еще 40 миллионов требуется для выполнения шестимесячного плана по вакцинации детей в возрасте от шести до 14 лет, а также для проведения ряда мер, среди которых укрепление системы здравоохранения в стране и усиление эпидемиологического надзора.
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КорьВОЗАфрикаДемократическая Республика КонгоВ мире
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