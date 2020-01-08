Число погибших от кори в ДРК превысило шесть тысяч человек

В декабре 2019 года сообщалось о пяти тысячах человек, скончавшихся с начала года в результате эпидемии кори в 26 провинциях ДР Конго.

По данным организации, в 2019 году более 18 миллионов детей в возрасте до пяти лет были привиты от кори в ДРК. Именно данная группа населения наиболее уязвима к заболеванию: 25% зарегистрированных случаев кори приходится на них. В некоторых районах охват детского населения плановой вакцинацией до сих пор остается низким.

"Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Однако чтобы по-настоящему преуспеть, мы должны удостовериться, что ни один ребенок не подвергается неоправданному смертельному риску от заболевания, которое можно легко предотвратить при помощи вакцинации", — заявил региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти (Matshidiso Moeti).

С начала 2019 года было зарегистрировано около 310 тысяч случаев подозрения на корь. Эпидемия усугубляется низким уровнем вакцинации в уязвимых общинах, недоеданием, слабыми системами общественного здравоохранения, вспышками других эпидемических заболеваний.