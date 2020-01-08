Строителей АЭС "Бушер" на борту разбившегося в Иране самолета не было

"Мы продолжаем выяснять, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета, точные списки погибших пока уточняются авиакомпанией и аэропортом", - сказал Ганенко РИА Новости. В эфире телеканала "Россия 24" он добавил, что "уже известно, что там не было сотрудников самого посольства, не было сотрудников стройплощадки АЭС "Бушер".