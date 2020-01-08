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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T09:40+0300
https://ria.ru/20200108/1563178408.html
Эксперт усомнился, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит
https://cdn23.img.ria.ru/images/156317/80/1563178063_0:228:3072:1956_1036x0_80_0_0_f5d95a961fe0c7268718c809fe304958.jpg
РИА Новости

Эксперт усомнился, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит

09:22 08.01.2020 (обновлено: 09:40 08.01.2020)
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© AP Photo / Mohammad NasiriСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© AP Photo / Mohammad Nasiri
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вероятность того, что упавший рядом с аэропортом Тегерана украинский самолет был сбит, крайне мала, причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя, заявил РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров. МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.
"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", - сказал Галенко.
Он добавил, что, по его мнению, причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя. "Судя по частному видео, борт точно горел", - добавил эксперт.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Конфликт США и ИранаКрушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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