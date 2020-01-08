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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T09:23+0300
https://ria.ru/20200108/1563178285.html
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана
https://cdn25.img.ria.ru/images/156317/75/1563177575_0:468:795:915_1036x0_80_0_0_63f03fee8ec49a00a7822e3e35d5dbd0.jpg
РИА Новости

Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана

09:15 08.01.2020 (обновлено: 09:23 08.01.2020)
16881
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана, говорится в заявлении пресс-службы иракской армии.
"Никаких потерь среди иракских вооруженных сил не зафиксировано ", - говорится в документе.
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В заявлении сообщается, что с 1.45 по 2.15 по местному времени 8 января по иракской территории были выпущены 22 ракеты. 17 упали на военную базу Айн аль-Асад, в том числе, две ракеты не взорвались. Пять ракет упали в районе Эрбиля. "Все ракеты попали на объекты сил коалиции", - уточнили в иракских ВС.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошо полосатые пво работают, которые принудительно дарят за большие деньги всем подряд. Рекламы лучше не придумать. Походу эти вояки только в голливуде воевать умеют.
8 января, 09:38
virshych
3600004
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8 января, 09:51
саша андрианов
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