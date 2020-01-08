Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана

В заявлении сообщается, что с 1.45 по 2.15 по местному времени 8 января по иракской территории были выпущены 22 ракеты. 17 упали на военную базу Айн аль-Асад, в том числе, две ракеты не взорвались. Пять ракет упали в районе Эрбиля. "Все ракеты попали на объекты сил коалиции", - уточнили в иракских ВС.