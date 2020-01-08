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Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были иранцами
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РИА Новости

Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были иранцами

09:09 08.01.2020 (обновлено: 10:18 08.01.2020)
53051
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah VadatiСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета - граждане Ирана, сообщил РИА Новости глава управления ЧС Ирана.
"Большинство пассажиров разбившегося самолета - граждане Ирана... все погибли", - сказал собеседник агентства.
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Вчера, 10:04
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете
Он также добавил, что спасатели собрали тела погибших и доставляют их в управление судебно-медицинской экспертизы для проведения анализа ДНК.
Он также подтвердил, что причина катастрофы техническая. "Причина катастрофы техническая, другой причины нет", - сказал он.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев.
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Крушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)ИранУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Большинства граждане ирана, боинг производится в США.Совпадение? Жаль конечно, но накал событий выгоден и Трампу для очередной победы перед выборами и Ирану чтобы окончательно подавить все митинги несогласных с курсом и обнищанием. Если кому-то показалось что Иран похож на Россию и с ней может в будущем такое же как цирк для выборов, может вам и не показалось.
8 января, 09:38
КМКостя Магомедов
6000130
Это ужасно! Соболезнования родным и близким!
8 января, 09:31
Леонид 1955
3000100
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