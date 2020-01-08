Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были иранцами

"Большинство пассажиров разбившегося самолета - граждане Ирана... все погибли", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что спасатели собрали тела погибших и доставляют их в управление судебно-медицинской экспертизы для проведения анализа ДНК.
Он также подтвердил, что причина катастрофы техническая. "Причина катастрофы техническая, другой причины нет", - сказал он.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев.