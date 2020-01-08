Летно-технические характеристики самолета Boeing 737

Boeing 737 – один из самых популярных самолетов в истории мировой авиации. Разработка воздушного судна была начата в 1964 году , в феврале 1965-го было объявлено о завершении этапа формирования конструкции нового лайнера. Торжественная церемония по поводу окончания сборки первого самолета состоялась 17 января 1967 года.

При разработке Boeing 737 были заимствованы технологии, применяемые на Boeing 707 и 727 (наиболее заметно сходство фюзеляжа Boeing 737 с фюзеляжами этих самолетов), однако на статических испытаниях с 95-процентной нагрузкой было повреждено крыло, выявив недостаток этой конструкции. После перепроектировки появилось новое, более совершенное крыло, позволившее использовать самолет на коротких взлетно-посадочных полосах (ВПП) и увеличившее крейсерскую высоту полета. Как следствие, повысилась топливная эффективность. В процессе разработки Boeing 737 "подрос" от изначально планируемого 60-местного лайнера до самолета с пассажировместимостью до 103 мест. Boeing 737 унаследовал от Boeing 727 элероны с приводом от двойной гидросистемы, руль направления и руль высоты, предкрылок и щитки Крюгера. От Boeing 707 была взята двойная электрическая система установки угла стабилизатора с ручным резервированием.

После передачи первого серийного самолета заказчику работа переключилась на разработку изменений конструкции, которые позволили бы эксплуатировать Boeing 737 на ВПП, не имеющих прочного искусственного покрытия. Изменения коснулись механизации крыла, была улучшена тормозная система и установлены пневматики шин с низким давлением. Кроме того, для защиты нижней части фюзеляжа и воздухозаборников двигателей от повреждения камнями и прочими посторонними предметами были установлены специальные дефлекторы.

На первых моделях Boeing 737 использовались двигатели Pratt and Whitney JT8D с малой степенью двухконтурности.

В начале 1980-х годов Boeing 737 подвергся первой серьезной реконструкции. Самым большим изменением стало использование двигателей CFM International CFM56 вместо JT8D. CFM56 – турбовентиляторный двигатель с высокой степенью двухконтурности. Он значительно больше в диаметре, поэтому был подвешен под крылом на пилонах, а от принципа встроенного двигателя отказались. Кабина 737 была усовершенствована до уровня Boeing 757 и 767. Первая модель самолетов новой серии Classic – 737-300 была введена в эксплуатацию в 1984 году. В дальнейшем это поколение пополнилось самолетами 737-400 и 737-500.

В 1993 году была запущена программа 737 NG (Next Generation). 737NG – это полностью новая серия, имеющая, за исключением конструкции фюзеляжа, мало общего с первыми моделями Boeing 737. Главными изменениями стали новое крыло, новая авионика, усовершенствованные двигатели. На NG была установлена так называемая "стеклянная кабина" (Glass Cockpit) – оснащенная дисплеями на электронно-лучевых трубках, а позже – на жидких кристаллах. Были впервые широко применены цифровые системы контроля и управления полетом. Большую часть этих систем заимствовали с Boeing 777, как и дизайн кабины и пассажирского салона. Общее количество деталей самолета сократилось на треть, что уменьшило его массу и улучшило управляемость. К дополнительным преобразованиям относятся также опциональные вертикальные законцовки крыла – винглеты (Winglets), существенно сокращающие расход топлива и улучшающие взлетно-посадочные характеристики. Появилась возможность установки винглетов и на самолеты, изначально ими не оснащенные, в том числе ранних типов.

Новейшее семейство самолетов Boeing - 737 MAX. Выкатка первого самолета семейства 737 MAX состоялась в декабре 2015 года

Семейство включает в себя Boeing 737 MAX 7, 737 MAX 8 и 737 MAX 9. Компания также выпустила 737 MAX 200, новый вариант, основанный на 737 MAX 8.

По сути, Boeing 737 – общее название для более десяти типов воздушных судов.

В состав семейства Boeing 737 входят:

- первые модификации Boeing 737-100 и Boeing 737-200, которые производились с 1967 по 1988 годы;

- модификации серии Classic (Boeing 737-300, Boeing 737-400 и Boeing 737-500), производились с 1983 по 2000 годы;

- модификации серии Next-Generation (Boeing 737-600, Boeing 737-700, Boeing -700ER, Boeing-800, Boeing-900, Boeing-900ER, BBJ, BBJ2), производятся с 1997 года;

- 737 MAX: 737 MAX 7, 737 MAX 8, 737 MAX 9, 737 MAX 10, производятся с 2015 года.

По данным на июль 2019 года, в результате авиакатастроф и серьезных аварий было утеряно 213 самолетов Boeing 737 различных модификаций.