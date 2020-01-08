В аэропорту Киева объявили, что рейс из Ирана отменен

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020

КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. На табло в киевском аэропорту, куда не долетел разбившийся в Иране украинский самолёт, появилась надпись "рейс отменён", передает корреспондент РИА Новости.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров. МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины.

Около указанного рейса на табло в графе статус появилось уведомление "отменён".