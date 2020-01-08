Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T09:02+0300
https://ria.ru/20200108/1563177992.html
В аэропорту Киева объявили, что рейс из Ирана отменен
https://cdn22.img.ria.ru/images/156317/78/1563177831_0:101:1041:686_1036x0_80_0_0_6fd5168f3490e4b2df3ab44680fe8cb1.jpg
РИА Новости

В аэропорту Киева объявили, что рейс из Ирана отменен

09:02 08.01.2020
43513
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. На табло в киевском аэропорту, куда не долетел разбившийся в Иране украинский самолёт, появилась надпись "рейс отменён", передает корреспондент РИА Новости.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров. МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины.
Около указанного рейса на табло в графе статус появилось уведомление "отменён".
Кроме того, некоторые рейсы, в частности из Анкары, Тбилиси и Гоа, задерживаются.
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Вчера, 07:00
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
9910601019
Обсудить 2
Крушение украинского самолета в ИранеИранКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Информационное табло в аэропорту Борисполь. 8 января 2020
Муж стюардессы рухнувшего в Иране лайнера узнал о крушении в аэропорту
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране
Вид на один из кварталов Тегерана
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Стало известно, что скрывает от пассажиров экипаж круизного судна
Самолет Boeing 737
МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Строителей АЭС "Бушер" на борту разбившегося в Иране самолета не было
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал крушение украинского самолета в Иране
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Опубликованы снимки последствий удара по американской базе в Ираке
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Китай призвал к сдержанности после обстрела Ираном военных баз США
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были иранцами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В ЛНР заявляют о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
07:48США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
07:37В Якутске число заболевших корью достигло 70 человек
07:33Судья Верховного суда США Гинзбург победила рак в 86 лет
Лента новостейМолния