В Новокузнецке нашли тело младенца у мусорного бака

"Пятого января текущего года около 23 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что рядом с мусорным баком возле одного из многоквартирных домов в городе Новокузнецке обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что вечером местная жительница обнаружила рядом с мусорным баком тело новорожденного младенца женского пола. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, был ли ребенок новорожденный, причину его смерти и давность ее наступления. Отмечается, что следователи и сотрудники полиции устанавливают женщин, состоявших на учете в медучреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорождённые дети отсутствуют.