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В Новокузнецке нашли тело младенца у мусорного бака
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РИА Новости

В Новокузнецке нашли тело младенца у мусорного бака

08:56 08.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 8 янв – РИА Новости. Тело младенца обнаружено у мусорного бака в Новокузнецке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Пятого января текущего года около 23 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что рядом с мусорным баком возле одного из многоквартирных домов в городе Новокузнецке обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 сентября 2019, 12:12
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Предварительно установлено, что вечером местная жительница обнаружила рядом с мусорным баком тело новорожденного младенца женского пола. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, был ли ребенок новорожденный, причину его смерти и давность ее наступления. Отмечается, что следователи и сотрудники полиции устанавливают женщин, состоявших на учете в медучреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорождённые дети отсутствуют.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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НовокузнецкПроисшествия
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