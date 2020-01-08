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Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
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РИА Новости

Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"

08:47 08.01.2020
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Как говорил в середине декабря заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток 2" вместе при полной загрузке могут увеличить EBITDA компании более чем на 1,5 миллиарда долларов в год.
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Газопровод "Турецкий поток"
"Если отталкиваться от цифр, представленных господином Садыговым, и проектной мощности новых газопроводов, то на "Турецкий поток" придется одна треть от общей выгоды", - прокомментировал Гривач слова топ-менеджера "Газпрома".
"Это стратегический проект, который сокращает транзитные риски, увеличивает возможности и инфраструктуру поставок российского газа в Турцию и Юго-Восточную Европу, а также улучшает надежность снабжения газом российского юга", - добавил эксперт.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Болгарская газовая компания "Булгаргаз" сообщала, что Болгария, Греция и Северная Македония начали получать российский газ из "Турецкого потока" 1 января. При этом официальный запуск газопровода состоится только в среду с участием лидеров России и Турции.
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00
Газопровод "Турецкий поток"
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Строительство "Турецкого потока"Турецкий потокГазпромТурцияРоссияЭкономика
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