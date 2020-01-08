Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Газопровод " Газопровод " Турецкий поток ", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить " Газпрому " около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Как говорил в середине декабря заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток 2" вместе при полной загрузке могут увеличить EBITDA компании более чем на 1,5 миллиарда долларов в год.

"Если отталкиваться от цифр, представленных господином Садыговым, и проектной мощности новых газопроводов, то на "Турецкий поток" придется одна треть от общей выгоды", - прокомментировал Гривач слова топ-менеджера "Газпрома".

"Это стратегический проект, который сокращает транзитные риски, увеличивает возможности и инфраструктуру поставок российского газа в Турцию и Юго-Восточную Европу, а также улучшает надежность снабжения газом российского юга", - добавил эксперт.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.