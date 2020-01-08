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В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
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РИА Новости

В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета

08:26 08.01.2020
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Тушение обломков украинского самолета, рухнувшего в Тегеране, продолжается, списки погибших пассажиров уточняются, сообщили РИА Новости в службе безопасности аэропорта Тегерана.
"Сейчас на месте работают спасательные команды, они тушат обломки самолета, после чего начнется поисковая операция", - сообщили в службе безопасности.
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По данным аэропорта, списки пассажиров рейса пока уточняются.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
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