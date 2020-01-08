Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране

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Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах

Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing-737 Украинских авиалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности.