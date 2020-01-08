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Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
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РИА Новости

Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране

08:18 08.01.2020
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© Фото : Международные авиалинии УкраиныСамолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины
© Фото : Международные авиалинии Украины
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Архивное фото
КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" проверяет информацию относительно крушения украинского лайнера в Иране, заявили РИА Новости в среду в справочной службе авиакомпании.
"Мы проверяем эту информацию", - сообщили в справочной.
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07:32
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Ранее сообщалось, что лайнер Boeing-737 Украинских авиалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737Тегеран (город)В мире
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