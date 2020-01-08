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Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
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РИА Новости

Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране

08:01 08.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Посольство Украины в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе пассажиров, сообщил РИА Новости по горячей линии представитель посольства.
"Окончательных списков пока нет, мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники посольства уже работают в аэропорту Тегерана.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
Панорама Тегерана, Иран
07:45
Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
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Крушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)УкраинаВ мире
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