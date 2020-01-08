Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Дункан Хантер, признавшийся ранее в финансовых нарушениях, ушел из конгресса, сообщило издание Politico со ссылкой на его письмо спикеру палаты представителей.
Хантер заявил, что его отставка вступит в силу 13 января.
Ранее сообщалось, что Хантер признал вину в растрате пожертвований избирателей. Конгрессмена обвиняли в том, что он тратил деньги, пожертвованные его предвыборному штабу, на отпуск, покупки в супермаркетах, игру в гольф и романы с женщинами. По информации обвинения, член палаты представителей от Калифорнии незаконно присвоил для собственных нужд около 200 тысяч долларов. Приговор 42-летнему политику намечен на 17 марта, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Вопросы по предвыборным средствам Хантера впервые возникли в 2016 году, официальное дело против политика и его супруги было начато в 2018 году. Супруга конгрессмена, которая руководила его предвыборной кампанией и заведовала финансами штаба, также признала вину. В интервью местным СМИ Хантер заявил, что пошел на признание вины и готов отбыть тюремный срок, чтобы его жена избежала заключения и смогла заботиться об их троих детях.
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